2020-07-20T15:45:30+03:00
Общество

Навальный заявил, что закрывает "Фонд борьбы с коррупцией"

Фонд существовал с 2011 года
Юлия САЛЬНИКОВА
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Алексей НавальныйАлексей НавальныйФото: Александр ГЛУЗ
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Алексей Навальный объявил о закрытии "Фонда борьбы с коррупцией". Заявление оппозиционера и блогера появилось на сайте организации 20 июля.

- Внимание, это не учебная тревога. Мы закрываем Фонд борьбы с коррупцией,- написал он.

Навальный сказал, что это не "рекламный трюк", к которому порой прибегают магазины в надежде заполучить еще больше клиентов на распродажах. Он объявил, что фонд у него отняли.

В 2019 году ФБК включили в список иноагентов.

Так что теперь Алексей Навальный , чтобы сохранить организацию, собирается перейти на другое юрлицо.

- Почему мы никого не слушаем, никто нам не указывает и не может на нас повлиять? Да потому что мы финансово независимы. Нам не нужны ни олигархи, ни государство, ни заграница. За прошлый год 21 тысяча 467 человек сделали нам пожертвования,- сказано в заявлении.

Ранее экс-сотрудник Фонда Борьбы с коррупцией рассказывал, куда ушли часть пожертвованных денег. По его версии, на отдых лидера организации потратили десятки миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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