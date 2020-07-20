Франция возобновила выдачу виз россиянам

20 Июль 2020 2020-07-20T15:53:38+03:00

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Визовые центры Франции возобновили свою работу в России. С 20 июля граждане вновь могут подать документы на получение визы. Центры заработали в Москве, Казани, Иркутске, Ростове-на-Дону, Калининграде, Хабаровске, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Омске, Новосибирске, Перми, Самаре, Саратове, Уфе, Владивостоке и Екатеринбурге.

Все заведения работают по предварительной записи. В Москве – с понедельника по пятницу с 9:00 до 14:00, в Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге – по понедельникам. В остальных городах – раз в две недели, пишет VFS Global. Визовые центры в Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге пока остаются закрытыми.

Как посетители, так и работники визовых центров должны соблюдать санитарные нормы. Так, при входе клиентам будут измерять температуру. Если она поднимется выше 37.3 градусов или у посетителя обнаружатся симптомы коронавируса, он сможет перенести подачу заявления на другой день. Посетители также обязаны носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, в марте и апреле этого года визовые центры приостановили выдачу виз из-за пандемии коронавируса. Сейчас многие из них вновь открываются для россиян. Так, с 22 июня свою работу возобновил визовый центр Великобритании.

ИСТОЧНИК KP.RU