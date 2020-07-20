Умер Александр Боголюбов - режиссер "Волшебника изумрудного города" и "Незнайки"

20 Июль 2020 2020-07-20T17:34:47+03:00

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На 87-году жизни скончался известный российский кинорежиссер Александр Боголюбов. Трагическую новость сообщил Союз кинематографистов России.

- Не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Боголюбова Александра Акимовича, - отметили в сообщении.

Причина смерти пока не разглашается. Известно лишь то, что в этом году у Боголюбова обострились проблемы со здоровьем. Его дважды госпитализировали - в январе и июне. Еще меньше месяца назад сын Боголюбова, известный актер и телеведущий Оскар Кучера, уверял, что с отцом "все будет хорошо" - родные продолжали надеяться. По словам Оскара, тогда причиной госпитализации стало обострение хронического заболевания.

Александр Боголюбов родился в 1934 году. В кино он пришел после после окончания режиссерского факультета Киевского государственного института театральных искусств. В начале своей карьеры Боголюбов работал вторым режиссером в Одесской киностудии и студии имени Довженко.

В 1970 году он стал режиссером мультфильмов творческого объединения «Экран».

Наибольшую известность и зрительскую любовь режиссер получил благодаря своим игровым фильмам - «Мелодия на два голоса» и «Батальоны просят огня» и анимационной картине "Бумеранг". Боголюбов успел захватить симпатию и детской аудитории. Он выступил режиссером некоторых серий мультфильмов "Волшебник Изумрудного города" и "Приключения Незнайки и его друзей".

ИСТОЧНИК KP.RU