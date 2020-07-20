Сирийские ПВО открыли огонь по целям в небе Дамаска
В небе над Дамаском сирийские системы ПВО (противововздушной обороны) открыли огонь по воздушным целям, сообщает телеканал "Аль-Ихбария".
Зенитчикам удалось отразить атаку противника, пока не известно, какие объекты были целью ракет, запущенных по Дамаску, а также, откуда запущены ракеты.
В начале февраля сирийская столица подверглась сразу нескольким масштабным атакам с воздуха. 6 февраля ракеты выпустили по Дамаску со стороны Израиля. Еще одна атака состоялась 14 февраля, нападение отразили сирийские системы ПВО.
В воскресенье 19 июля в сирийском Азазе при взрыве автомобиля погибли пять человек, 85 ранены, некоторые из них - в критическом состоянии. По данным агентства Anadolu, инцидент произошел в деревне Сикку, через границу с южной провинцией Турции Килис.
ИСТОЧНИК KP.RU