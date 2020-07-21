Forbes включил Илона Маска в пятерку самых богатых людей мира
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск впервые попал в пятерку самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. По данным издания, на сегодняшний день состояние 49-летнего американского изобретателя и предпринимателя оценивается уже в 74,2 миллиарда долларов.
Обновленный топ-5 мировых миллиардеров по версии Forbes выглядит так:
1 место – глава корпорации Amazon Джефф Безос с состоянием 189 миллиардов долларов;
2 место – гендиректор французской группы компаний LVMH Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернар Арно, состояние 113,8 миллиарда долларов;
3 место – создатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, состояние 113,4 миллиарда долларов;
4 место – основатель социальной сети Facebook и глава одноименной главе компании Марк Цукерберг, состояние $90,3 миллиарда;
5 место – основатель Tesla и SpaceX Илон Маск состояние 74,2 миллиарда долларов.
Шестую строчку в рейтинге толстосумов занимает бывший руководитель Microsoft Стив Балмер, чьи активы Forbes оценивает в 72,2 миллиарда долларов, а председатель совета директоров инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт с состоянием в 72 миллиарда долларов находится на седьмом месте.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что Илон Маск «взлетел» в списке самых богатых людей в мире на седьмое место.
ИСТОЧНИК KP.RU