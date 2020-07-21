2020-07-21T08:25:31+03:00
В мире

«Сделка есть!»: на пятый день лидеры ЕС достигли соглашения по антикризисному плану

Эмманюэль Макрон назвал этот договор историческим для Европы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Сделка есть!»: на пятый день лидеры ЕС достигли соглашения по антикризисному плану«Сделка есть!»: на пятый день лидеры ЕС достигли соглашения по антикризисному плануФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На пятый день саммита лидеры Европейского союза смогли договориться по плану восстановления экономики Европы после пандемии коронавируса объемом в 750 миллиардов и оформить соглашение по бюджету сообщества в 1,074 триллиона евро на 2021-2027 годы. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Сделка есть!» - написал он в своем в своем Twitter-аккаунте.

На пресс-конференции Шарль Мишель подчеркнул, что переговоры были тяжелые, однако в итоге завершились «сильной и хорошей сделкой». «Европа сильная, Европа едина. Мы сделали это! Мы достигли соглашения по бюджету и фонду восстановления экономики», - заявил глава Евросовета.

«Никогда ЕС не решался настолько амбициозно инвестировать в будущее», - написала в Twitter премьер-министр Бельгии Софи Вильмес

«Исторический день для Европы!» – отметил президент Франции Эмманюэль Макрон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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