2020-07-21T10:23:38+03:00
В мире

Италии выделят 209 миллиардов евро из фонда восстановления экономики ЕС

Евросоюз утвердил антикризисный план объемом в 750 миллиардов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Италия выделят 209 миллиардов евро из фонда восстановления экономики ЕСИталия выделят 209 миллиардов евро из фонда восстановления экономики ЕСФото: REUTERS
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Во вторник, на пятый день саммита лидеры Европейского союза смогли договориться по антикризисному плану восстановления европейской экономики после пандемии коронавируса объемом в 750 миллиардов, из которых Италия поучит почти четверть всей суммы - 209 миллиардов евро.

Испания получит примерно 140 миллиардов евро в течение следующих шести лет. Греции выделят 32 миллиарда евро на восстановление экономики.

В рамках соглашения 70 процентов всех денег потратят в 2021-2022, остальное в 2023. Часть средств соберут сами страны Евросоюза, часть возьмут в долг, за который планируется расплачиваться до 2059 год. Каждая страна должна будет представить Брюсселю план восстановления своей экономики. Средства будут выделять на проекты, одобренные Еврокомиссией и большинством стран ЕС.

Среди ключевых направлений для инвестирования - перспективные проекты, связанные с развитием сети 5G, искусственный интеллект и возобновляемая энергетика. Как писал сайт kp.ru, после подписания соглашения премьер-министр Бельгии Софи Вильмес заявила, что Евросоюз никогда не решался настолько амбициозно инвестировать в будущее. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал этот договор историческим для Европы

ИСТОЧНИК KP.RU

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