Дегтярёв прокомментировал своё назначение главой Хабаровского края

21 Июль 2020 2020-07-21T11:29:08+03:00

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что его назначение – это результат того, что Москва услышала мнение избирателей региона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Федеральный центр услышал запрос хабаровских избирателей, прокомментировал своё назначении на пост временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

Он также выразил надежду в своём первом выступлении на новой должности на скорое восстановление мира на улицах Хабаровска.

- Я с огромным уважением отношусь к выбору жителей Хабаровского края, который был оформлен на выборах губернатора, затем на выборах законодательной думы. Федеральный центр услышал и учёл мнение избирателей Хабаровского края, направив сюда на работу меня, - заявил Дегтярёв.

Врио губернатора также назвал главной задачей работу на благо людей.

- У нас много работы, нам нужно объединиться всем, чтобы жизнь в крае была достойной, чтоб зарплаты вовремя выплачивались, социальная поддержка оказывалась вовремя, чтобы в домах хабаровчан с приходом холодов было тепло, - подчеркнул Дегтярёв и добавил, что каждая жизнь должна быть сохранена в условиях пандемии коронавируса, а здоровье людей остаётся приоритетом работы властей региона.

Напомним, журналист "Комсомольской правды" Владимир Ворсобин рассказывал о протестах в Хабаровске с места событий. Многотысячные акции прошли в городе на фоне задержания главы Хабаровского края Сергея Фургала. Его обвиняют в организации убийств двух предпринимателей в 2004 и 2005 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU