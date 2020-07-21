Дегтярёв прокомментировал своё назначение главой Хабаровского края
Федеральный центр услышал запрос хабаровских избирателей, прокомментировал своё назначении на пост временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв.
Он также выразил надежду в своём первом выступлении на новой должности на скорое восстановление мира на улицах Хабаровска.
- Я с огромным уважением отношусь к выбору жителей Хабаровского края, который был оформлен на выборах губернатора, затем на выборах законодательной думы. Федеральный центр услышал и учёл мнение избирателей Хабаровского края, направив сюда на работу меня, - заявил Дегтярёв.
Врио губернатора также назвал главной задачей работу на благо людей.
- У нас много работы, нам нужно объединиться всем, чтобы жизнь в крае была достойной, чтоб зарплаты вовремя выплачивались, социальная поддержка оказывалась вовремя, чтобы в домах хабаровчан с приходом холодов было тепло, - подчеркнул Дегтярёв и добавил, что каждая жизнь должна быть сохранена в условиях пандемии коронавируса, а здоровье людей остаётся приоритетом работы властей региона.
Напомним, журналист "Комсомольской правды" Владимир Ворсобин рассказывал о протестах в Хабаровске с места событий. Многотысячные акции прошли в городе на фоне задержания главы Хабаровского края Сергея Фургала. Его обвиняют в организации убийств двух предпринимателей в 2004 и 2005 годах.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Дело губернатора Хабаровского края Сергея Фургала»