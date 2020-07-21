2020-07-21T11:33:48+03:00
В мире

Грета Тунберг передаст защитникам природы премию в 1 млн евро

Премия Гюльбенкяна была отдана шведскому подростку за способность мобилизовать молодое поколение на борьбу с изменениями природы
Анастасия РЫШКОВА
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Грета Тунберг получит 1 миллион евро и отдаст его благотворительным фондамГрета Тунберг получит 1 миллион евро и отдаст его благотворительным фондамФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Экоактивистка Грета Тунберг была награждена португальской премией Гюльбенкяна в размере 1 млн. евро (1,15 млн. долл. США) в области прав. Подросток тут же пообещала отдать ее фондам по защите окружающей среды.

«Это большие деньги и все они будут переданы через мой фонд различным организациям и проектам, которые работают на благо людей пострадавший от климатического и экологического кризиса», - сказал шведский подросток.

«Она была удостоена премии Гюльбенкяна за то, что «смогла мобилизовать молодые поколения на борьбу с изменением климата» - заявил ранее председатель жюри премии Хорхе Сампайо.

Первые 100 000 евро призовых денег пойдут на кампанию борьбы со вспышкой коронавируса. Еще 100 тыс. евро пойдут в фонд Stop Ecocide, сказал Тунберг в Twitter.

Один миллион евро — это самая большая награда, выигранная 17-летней защитницей окружающей среды. Грета ранее также получила высшую награду Amnesty International в области прав человека, сообщает The Guardian.

Грета Тунберг и три других молодых активиста в области климата в четверг обратились к лидерам ЕС с призывом «справиться с климатической чрезвычайной ситуацией» в открытом письме, подписанном 150 учеными и множеством знаменитостей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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