Во время захвата автобуса с заложниками на Украине были слышны выстрелы

21 Июль 2020 2020-07-21T12:03:39+03:00

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В самом центре украинского города Луцка неизвестный захватил пассажирский автобус с двадцатью людьми. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время захвата были слышны выстрелы, автобус поврежден

В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что захватчик сам позвонил в полицию, представился Максимом Плохим и сообщил, что автобус заминирован. Однако в ведомстве уточнили, что личность пока устанавливает личность луцкого преступника.

Как писал сайт kp.ru, в захваченном автобусе около двадцати заложников, а у преступника при себе оружие и взрывчатка. На своей странице в соцсетях захватчик написал, что недоволен происходящим на Украине.

Территория вокруг автобуса оцеплена для обеспечения безопасности граждан, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Полиция пытается вести переговоры с захватчиком по телефону. Он пока не выдвигает никаких требований.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/791694" frameborder="0"></iframe> Стрельба в украинском Луцке.

ИСТОЧНИК KP.RU