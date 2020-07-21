Во время захвата автобуса с заложниками на Украине были слышны выстрелы
В самом центре украинского города Луцка неизвестный захватил пассажирский автобус с двадцатью людьми. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время захвата были слышны выстрелы, автобус поврежден
В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что захватчик сам позвонил в полицию, представился Максимом Плохим и сообщил, что автобус заминирован. Однако в ведомстве уточнили, что личность пока устанавливает личность луцкого преступника.
Как писал сайт kp.ru, в захваченном автобусе около двадцати заложников, а у преступника при себе оружие и взрывчатка. На своей странице в соцсетях захватчик написал, что недоволен происходящим на Украине.
Территория вокруг автобуса оцеплена для обеспечения безопасности граждан, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Полиция пытается вести переговоры с захватчиком по телефону. Он пока не выдвигает никаких требований.
Стрельба в украинском Луцке.
ИСТОЧНИК KP.RU