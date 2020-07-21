2020-07-21T11:42:52+03:00
Общество

Путин подписал указ о национальных целях развития до 2030 года

За 10 лет доля россиян, занимающихся спортом, должно увеличиться до 70%
Ася КУЗНЕЦОВА
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Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития до 2030 годаВладимир Путин подписал указ о национальных целях развития до 2030 годаФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России на период до 2030 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно документу, к 2030 году доля россиян, регулярно занимающихся спортом, должна увеличиться до 70%.

Ожидаемая продолжительность жизни россиян к 2030 году должна достичь 78 лет.

По сравнению с 2017 годом, уровень бедности должен снизиться в два раза.

Россия должна войти в 10 ведущих стран по качеству общего образования.

Ещё одной национальной целью к 2030 году в указе назван устойчивый рост населения России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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