Путин подписал указ о национальных целях развития до 2030 года
Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России на период до 2030 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Согласно документу, к 2030 году доля россиян, регулярно занимающихся спортом, должна увеличиться до 70%.
Ожидаемая продолжительность жизни россиян к 2030 году должна достичь 78 лет.
По сравнению с 2017 годом, уровень бедности должен снизиться в два раза.
Россия должна войти в 10 ведущих стран по качеству общего образования.
Ещё одной национальной целью к 2030 году в указе назван устойчивый рост населения России.
ИСТОЧНИК KP.RU