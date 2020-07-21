Захвативший заложников в Луцке опубликовал свои требования в Twitter

21 Июль 2020 2020-07-21T12:39:37+03:00

Преступник сам позвонил в полицию, представился Максимом Плохим и заявил, что собирается взорвать автобус Фото: REUTERS

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Максим Плохой, захвативший заложников в автобусе в Луцке, прямо сейчас пишет в Twitter и публикует в соцсети свои требования. Среди них требование к властям Украины признать себя "террористами в законе" и записать соответствующее обращение.

- Со мной много людей, авт. оружие, гранаты, две бомбы, третья в людном месте города; все взорвутся, - сказано в сообщениях захватчика.

Twitter Максима Плохого, захватившего заложников в ЛуцкеФото: Скриншот сайта

Ранее сайт KP.ru сообщил, что в центре Луцка на западе Украины неизвестный захватил пассажирский автобус с людьми и удерживает около 20 заложников. В Волынской области введён план "Заложник". У преступника при себе оружие и взрывчатка. Очевидцы сообщают, что мужчина угрожает взорвать автобус. Преступник также заявил, что в другой части города якобы есть бомба, которая должна сработать в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU