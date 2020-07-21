В Японии 82-летняя храбрая женщина обратила медведя в бегство

21 Июль 2020 2020-07-21T15:56:52+03:00

Пенсионерка сразилась с огромным зверем, набросившемся на нее в огороде

Изменить размер текста: A A

В японской префектуре Хиросима 82-летняя местная жительница дала отпор напавшему на нее гималайскому медведю и даже сумела обратить огромного и опасного хищника в бегство. Невероятную историю храброй пожилой женщины рассказало издание Japan Today.

Нападение хищника произошло, когда Румико Сасаки и ее супруг работали в огороде на своей участке. Женщина увидела крадущегося медведя случайно, когда отвлеклась от работы и подняла голову. Животное незамедлительно бросилось к ней и попыталось вцепиться пенсионерки в лицо.

- Он нацелился на мое лицо и кинулся, выпустив когти, - рассказала Румико Сасаки. Несмотря на преклонный возраст, жительница Хиросимы оказался не из пугливых и слабых: она ударила медведя в морду, заставив шокированного зверя отступить. Сама японка отделалась царапинами на лице и легким испугом.

Специалисты местной охотничьей ассоциации сообщили, что за 2020 год в этом районе было замечено 252 гималайским медведя, однако это первое нападение животного на человека.

ИСТОЧНИК KP.RU