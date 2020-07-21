Российские туристы не смогут экономично отдохнуть в Турции в этом году

21 Июль 2020 2020-07-21T16:49:42+03:00

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Российские туристы, скорее всего, не смогут экономично отдохнуть в Турции после возобновления авиасообщения. Дело в том, что недорогие отели в три-четыре звезды вряд ли смогут получить "сертификаты здоровья". Пока лицензию получили в основном гостиницы высшей категории.

Сертификат "здоровый туризм" выдается отелям при условии выполнения 157 различных санитарно-гигиенических требований. Даже те бюджетные гостиницы, которые получили лицензию, на открытие пока не решились.

- В эконом-сегменте на курортах очень мало отелей решились на открытие. Пример – из порядка 250 отелей центра Аланьи (здесь преобладают небольшие объекты 3*-4* в 40-70 номеров) работают сейчас менее 10, и работают в основном с местными, - рассказывает один из отельеров. Его слова приводит АТОР.

То же самое касается отелей в центре Кемера и в поселках Бельдиби и Гейнюк.

В целом, на данный момент в Турции открылось не так много отелей. В Белеке работает 40 процентов гостиниц, в Кемере — около 35 процентов, а в Аланье — всего 20 процентов объектов размещения. Причем большинство из них - класса люкс.

ИСТОЧНИК KP.RU