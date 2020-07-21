2020-07-21T18:52:07+03:00
Экономика

Экономист оценил предложение не индексировать зарплату чиновникам

Ранее с такой инициативой выступили в Министерстве финансов
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Экономист оценил предложение не индексировать зарплату чиновникамЭкономист оценил предложение не индексировать зарплату чиновникамФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Министерство финансов предложило в следующем году отказаться от индексации зарплат госслужащим. Из данных Росстата следует, что в 2018 году средняя зарплата чиновников составляла 126,6 тысячи рублей. При этом, индексация уже прекращалось в 2014-2017 годах. После этого зарплаты чиновников ежегодно увеличивали на уровень инфляции за предыдущий год.

Сейчас правительство решило вновь прибегнуть к этой мере, чтобы сэкономить средства. Эту инициативу прокомментировал экономист Андрей Колганов.

- В принципе, уровень нынешних заработных плат у государственных чиновников достаточно высокий. Надо сказать, что вообще в целом бюджетный сектор в современных условиях относится к наименее пострадавшим с точки зрения доходов по отношению к сектору частному, - объяснил Колганов в эфире радио "Комсомольская правда".

Он отметил, то считает абсолютно логичным решение Минфина как-то сбалансировать бюджет за счет относительно обеспеченной части населения.

При этом, по словам Колганова, средняя зарплата в 126,6 тысяч рублей - это довольно высокая ставка. В то время как среди госслужащих немало людей, которые получают гораздо меньше.

- Много тех, кто получает значительно меньше этой средней заработной платы и кто будет очень недоволен тем, что им индексацию замораживают, - заключил экономист.

ИСТОЧНИК KP.RU

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