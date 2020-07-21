2020-07-21T22:36:17+03:00
В мире

США призвали Россию прекратить разработки «летающих Чернобылей»

Спецпосланник Трампа заявил, что таким оружием не должна обладать ни одна страна в мире
Ксения АНУФРИЕВА
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США призвали Россию прекратить разработки «летающих Чернобылей»США призвали Россию прекратить разработки «летающих Чернобылей»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В США призвали российскую сторону немедленно прекратить разработки и внедрение новейших видов ракет с ядерными двигателями. С таким требованием во вторник, 21 июля, выступил спецпосланник американского президента Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

- Мы считаем, что такое оружие не должно существовать. Для чего вообще обладать крылатой ракетой с ядерным двигателем? Это же самый настоящий летающий Чернобыль. Представьте себе, какой радиоактивный выброс такая ракета будет создавать во время полета, - заявил политик в ходе слушаний в комитете сената по иностранным делам.

Впрочем, какие именно радиоактивные выбросы имел в виду Биллингсли, не совсем ясно. По мнению большинства экспертов, силовые установки российских ракет - турбореактивного типа, что исключает выброс какого-либо радиоактивного рабочего тела из сопла.

Биллингсли также подчеркнул, что нет ничего, что могло бы оправдать существования военных систем «Судного дня». Политик отметил, что прямо говорил партнерам из России о необходимости немедленно прекратить данные разработки.

Как ранее писал сайт kp.ru, спецпосланник президента также говорил, что американским военным следует начать активное тестирование перспективных гиперзвуковых ракет AGM-183A - "супер-пупер" ракет Трампа. В первую очередь Штаты намерены нацелить новейшее вооружение на Азиатско-Тихоокеанский регион.

ИСТОЧНИК KP.RU

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