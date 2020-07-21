2020-07-21T23:58:53+03:00
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Назван главный отвлекающий фактор водителей на дорогах

Генеральный директор Экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников посетил студию радио «Комсомольская правда»
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Фото: Shutterstock
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Чаще всего во время движения на дорогах российские водители отвлекаются на используемые ими гаджеты. Такие данные привел генеральный директор Экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников, который во вторник, 21 июля, стал гостем радио «Комсомольская правда».

По его словам, опасность, которую представляют электронные устройства, становится все реальнее с развитием цифровизации.

«Это то, что требует совершенно нового переосмысления и взгляда на использование девайсов. Проблема прослеживается во всем мире. Конечно, есть и другие факторы - разговоры, поведение пассажиров, отвлекающие элементы инфраструктуры, но это, наверное, влияет в меньшей степени», - сказал Вадим Мельников в беседе в ведущим программы «Россия в движении» Антоном Челышевым.

Согласно опросу, 65% водителей отвлекаются на общение с пассажирами, 60% - на навигацию и 51% - на звонки. В реальности цифры могут оказаться еще «страшнее». Также водителей зачастую отвлекает прослушивание музыки. А прохожие закрывают себе обзор капюшонами, надевают наушники.

Экспертный центр пытается донести до автовладельцев, что нельзя отвлекаться за рулем, а также стараются переключить все внимание водителей на дорогу.

Опасность, которую представляют электронные устройства для участников дорожного движения, становится все реальнее с развитием цифровизации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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