Телефонные разговоры «крадут» у водителей 30% внимания, направленного на дорожную ситуацию
Водители позволяют себе отвлекаться на гаджеты, будучи за рулем автомобиля, поскольку считают, что с ними ничего плохого не произойдет, и не осознают возможных тяжелых последствий. Такого мнения придерживается подполковник полиции Руслан Набиев, начальник Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.
Он считает, что подобное поведение сравнимо с преступной халатностью.
«Зачастую водители пытаются оправдать свои действия сложными жизненными ситуациями - кто-то заболел, позвонили с работы, но даже в сложной ситуации не следует ее усугублять», - сказал подполковник полиции в эфире программы «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда».
Генеральный директор Экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников добавил, что ранее было проведено исследование на эту тему. Ученые выяснили, что при разговоре по телефону около 30% внимания водителя находится в ситуации, которую он обсуждает. Соответственно, концентрация на дороге занимает чуть больше половины общего объема.
Даже 2-3 «лишние» секунды позволят при необходимости отреагировать на опасность или таковое поведение другого участника дорожного движения.
«Мы сами у себя крадем это время», - подчеркнул Вадим Мельников в беседе с ведущим программы Антоном Челышевым.
Чем опасны телефонные разговоры за рулем.
ИСТОЧНИК KP.RU