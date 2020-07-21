2020-07-21T23:59:32+03:00
Авто

Телефонные разговоры «крадут» у водителей 30% внимания, направленного на дорожную ситуацию

Гостями радио «Комсомольская правда» стали гендиректор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников и начальник Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике Руслан Набиев
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Фото: Shutterstock
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Водители позволяют себе отвлекаться на гаджеты, будучи за рулем автомобиля, поскольку считают, что с ними ничего плохого не произойдет, и не осознают возможных тяжелых последствий. Такого мнения придерживается подполковник полиции Руслан Набиев, начальник Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Он считает, что подобное поведение сравнимо с преступной халатностью.

«Зачастую водители пытаются оправдать свои действия сложными жизненными ситуациями - кто-то заболел, позвонили с работы, но даже в сложной ситуации не следует ее усугублять», - сказал подполковник полиции в эфире программы «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда».

Генеральный директор Экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников добавил, что ранее было проведено исследование на эту тему. Ученые выяснили, что при разговоре по телефону около 30% внимания водителя находится в ситуации, которую он обсуждает. Соответственно, концентрация на дороге занимает чуть больше половины общего объема.

Даже 2-3 «лишние» секунды позволят при необходимости отреагировать на опасность или таковое поведение другого участника дорожного движения.

«Мы сами у себя крадем это время», - подчеркнул Вадим Мельников в беседе с ведущим программы Антоном Челышевым.

Чем опасны телефонные разговоры за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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