Российский призер Европы по бодибилдингу задержан по подозрению в растлении несовершеннолетней

22 Июль 2020 2020-07-22T01:17:18+03:00

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Полиция Подмосковья задержала призера Европы по бодибилдингу и фитнес-тренера Александра К. по подозрению в растлении школьницы. В правоохранительные органы обратилась мама девочки, которая прочла интернет-пересписку своей 15-летней дочери со взрослым мужчиной и пришла в ужас.

Спортсмен познакомился с десятиклассницей в социальных сетях и, как выяснили полицейские, как минимум три раза встречался с ней на своей съемной квартире. Во время этих встреч 33-летний фитнес-тренер и совратил девочку-подростка.

Отношения влюбленных длились, пока мама школьницы не прочла их переписку, в которой они обсуждали, как провели время. После заявления женщины Александра К. задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 134 Уголовного кодекса России (растление несовершеннолетних), уточнил сайту kp.ru источник в правоохранительных органах. Проводится доследственная проверка.

Напомним, в прошлом году «Комсомолка» писала об известном в Самаре фитнес-тренере, который вместе с друзьями вымогал у бизнесмена миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU