Число пострадавших при стрельбе в Чикаго возросло до 14
Полиция Чикаго подтвердила, что в результате стрельбы возле похоронного бюро в городе получили ранения четырнадцать человек, все 14 пострадавших находятся в пяти разных больницах города. Об этом на специальной пресс-конференции сообщил официальный представитель городского полицейского управления, передает местная газета Chicago Tribune.
Он также рассказал некоторые подробности произошедшего. Злоумышленники открыли огонь по людям из окна автомобиля, после чего скрылись с места преступления, их мотивы пока непонятны. Среди раненых – люди, которые хоронили своего родственника.
К этому часу сотрудники правоохранительных органов задержали одного человека, предположительно, причастного к произошедшему. Полиция продолжает поиски других подозреваемых.
Напомним, как писал сайт kp.ru, все пострадавшие получили серьезные ранения, состояние некоторых из них медики оценивают как критическое.
ИСТОЧНИК KP.RU