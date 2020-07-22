2020-07-22T07:20:47+03:00
Происшествия

Число пострадавших при стрельбе в Чикаго возросло до 14

Полиция задержала одного подозреваемого в причастности к произошедшему
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Чикаго участились случаи стрельбыВ Чикаго участились случаи стрельбыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Полиция Чикаго подтвердила, что в результате стрельбы возле похоронного бюро в городе получили ранения четырнадцать человек, все 14 пострадавших находятся в пяти разных больницах города. Об этом на специальной пресс-конференции сообщил официальный представитель городского полицейского управления, передает местная газета Chicago Tribune.

Он также рассказал некоторые подробности произошедшего. Злоумышленники открыли огонь по людям из окна автомобиля, после чего скрылись с места преступления, их мотивы пока непонятны. Среди раненых – люди, которые хоронили своего родственника.

К этому часу сотрудники правоохранительных органов задержали одного человека, предположительно, причастного к произошедшему. Полиция продолжает поиски других подозреваемых.

Напомним, как писал сайт kp.ru, все пострадавшие получили серьезные ранения, состояние некоторых из них медики оценивают как критическое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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