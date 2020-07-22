В России предложили передавать квартиры одиноких пенсионеров взамен на пожизненное содержание

22 Июль 2020 2020-07-22T08:00:18+03:00

В России предложили создать государственный рентный фонд, куда будет передаваться жилье одиноких пенсионеров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Союз потребителей России предложил создать государственный фонд, с помощью которого квартиры одиноких пенсионеров будут передавать взамен на пожизненное обеспечение, сообщила газета "Известия" со ссылкой на письмо председателя Союза потребителей Петра Шелища к заместителю председателя правительства России Марату Хуснуллину и директору департамента организации проектной деятельности правительства Дениса Тихонова.

Желающие приобрести квартиру будут пополнять фонд, а пенсионерам из этих средств будут платить ренту пенсионерам. Оценивать стоимость квартиры или дома пенсионера, который хочет заключить такой договор, будет также госфонд. Ежемесячный платёж будет рассчитан также с учётом возраста владельца недвижимости.

Платежи желающих приобрести квартиру будут рассчитывать, исходя из региона, но в среднем они будут составлять 20-50 тысяч рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU