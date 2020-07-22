В России провели внезапную проверку боеготовности войск
Проверка началась 17, а завершилась 21 июля
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В России по решению президента Владимира Путина состоялась проверка боеготовности войск. В Минобороны организовали ее с 17 июля, 21 июля она была завершена.
- Проверяемые войска и силы приняли участие в более чем 50 учениях различного уровня на 35 полигонах и участках местности, 17 морских полигонах в акваториях Черного и Каспийского морей,- сказано в сообщении Минобороны.
ИСТОЧНИК KP.RU