В России провели внезапную проверку боеготовности войск

22 Июль 2020 2020-07-22T09:17:36+03:00

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В России по решению президента Владимира Путина состоялась проверка боеготовности войск. В Минобороны организовали ее с 17 июля, 21 июля она была завершена.

- Проверяемые войска и силы приняли участие в более чем 50 учениях различного уровня на 35 полигонах и участках местности, 17 морских полигонах в акваториях Черного и Каспийского морей,- сказано в сообщении Минобороны.

ИСТОЧНИК KP.RU