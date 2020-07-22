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Мишустин рассказал о переводе проверок бизнеса в дистанционный формат

По словам главы правительства, месяцы жизни и работы на "удалёнке" показали, как надо улучшить взаимодействие между людьми и властью
Ася КузнецоваАсяКузнецова
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Мишустин отметил, что месяцы жизни и работы в дистанционном режиме показали, как надо улучшить цифровой формат взаимодействия между людьми и властью

Мишустин отметил, что месяцы жизни и работы в дистанционном режиме показали, как надо улучшить цифровой формат взаимодействия между людьми и властью

Фото: REUTERS

Председатель правительства Михаил Мишустин ставит задачу сделать систему госуправления более эффективной, открытой и удобной для граждан и бизнеса. Он также отметил, что практика перевода проверок бизнеса в дистанционный формат сохранится, поскольку месяцы жизни и работы на "удалёнке" показали, как надо улучшить цифровой формат взаимодействия между людьми и властью.