2020-07-22T11:27:38+03:00
Экономика

Мишустин оценил усилия по борьбе с пандемией коронавируса в России

Глава кабмина выступил с первым отчётом о результатах работы правительства
Ася КУЗНЕЦОВА
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Мишустин рассказал о мерах поддержки, которое правительство оказало населению во время пандемии коронавирусаМишустин рассказал о мерах поддержки, которое правительство оказало населению во время пандемии коронавирусаФото: Иван МАКЕЕВ
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Председатель правительства Михаил Мишустин в своём первом отчёте о результатах работы правительства подвёл итоги мер, принятых в борьбе с кризисом, вызванном коронавирусом в России.

Так, глава кабмина отметил, что президентские доплаты за работу в пандемию получили более 290 тысяч врачей, свыше 400 тысяч получили выплаты за работу с группами риска, более 1,5 миллиона специалистов прошли переподготовку для помощи пациентам с коронавирусом.

Также банки оформили 80 тысяч льготных ипотек под 6,5% на общую сумму в 205 миллиардов рублей.

Системообразующие предприятия получили льготных кредитов на пополнение оборотных средств на 130 миллиардов рублей, а бизнес получил беспроцентные кредиты на зарплаты сотрудникам на сумму 93 миллиарда рублей.

Освобождение малого бизнеса от платежей за аренду госимущества, отметил Мишустин, сэкономило ему 7 миллиардов рублей.

Более полутора миллиарда рублей правительство выделило на поддержку самозанятых. Также 13 тысяч индивидуальных предпринимателей, которым пришлось закрыть своё дело во время пандемии, получили господдержку.

Мишустин оценил успех России в борьбе с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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