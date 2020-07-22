Мишустин заявил, что доказана безопасность четырех российских вакцин от коронавируса
Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал во время отчета о работе правительства о производстве российской вакцины от коронавируса.
Ранее в Минздраве заявляли, что перспективными считаются 17 отечественных препаратов, которые должны формировать иммунитет к Covid-19.
- Четыре российские вакцины от коронавируса доказали свою безопасность, две уже на финальной стадии испытаний,- сказал Михаил Мишустин.
В правительстве рассчитывают, что вакцина будет готова к использованию уже осенью 2020 года.
Он имел ввиду вакцину от Центра Гамалеи. Препарат проверяли на добровольцах, взрослых людях без хронических болезней и ранее не болевших коронавирусом. Этот этап завершен, участников выписали домой. У добровольцев, кроме стандартного при вакцинации повышения температуры и головной боли, никакой реакции на действующее вещество не возникло.
Вторая группа российских ученых приступает к клиническим испытаниям в августе - добровольцев набирают в НИИ гриппа имени Смородинцева в Санкт-Петербурге.
Мишустин заявил, что доказана безопасность четырех российских вакцин от коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU