2020-07-22T12:14:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Мишустин оценил готовность России ко второй волне коронавируса

Глава правительства сообщил о достаточном резерве системы здравоохранения
Ася КУЗНЕЦОВА
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Мишустин: российское здравоохрание готово к таким вызовам, как вторая волна пандемии Фото: Екатерина Штукина / ТАССМишустин: российское здравоохрание готово к таким вызовам, как вторая волна пандемии Фото: Екатерина Штукина / ТАСС
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Российская система здравоохранения готова к таким вызовам, как вторая волна пандемии и имеет достаточный резерв, заявил председатель правительства Михаил Мишустин, впервые выступая с отчётом в Госдуме об итогах работы кабинета министров.

- Система наша здравоохранения готова к таким вызовам. Она себя показала в этот экстремальный цикл, я считаю, хорошо. Может быть, не имею права давать полную оценку всему, но, видя как работают врачи… хочу сказать, что готова и есть запас, - сообщил глава кабмина.

Он также заявил, что сейчас важно подготовиться к производству вакцины от коронавируса, ещё раз проверить её безопасность. Премьер надеется, что вакцинация от коронавируса в России начнётся осенью.

Сайт KP.ru вёл прямую онлайн-трансляцию выступления Михаила Мишустина с отчётом в Государственной Думе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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