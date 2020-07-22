2020-07-22T12:27:31+03:00
В мире

Две пенсионерки застряли в лифте и провели в нем четыре дня

Женщины оказались без сотовых телефонов и вынуждены были выживать в замкнутом пространстве
Анастасия РЫШКОВА
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Китайские пенсионерки провели в лифте 4 дняКитайские пенсионерки провели в лифте 4 дняФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Две китайские пенсионерки застряли в лифте и провели в нем четыре дня. Случай произошел в городе Сиань в частном доме.

Две пожилые женщины, 82-летняя мать со своей 64-летней дочерью поднимались в лифте, когда в доме никого не было. В этот момент лифт остановился, и они застряли между этажами. С собой у них не было сотовых телефонов и кричать было бессмысленно из-за отсутствия соседей в доме, сообщает Daily Mail.

Старушки провели взаперти почти 96 часов. Чтобы не умереть от обезвоживания женщинам приходилось пить собственную мочу. В лифте также стало не хватать воздуха. Тогда одна из женщин забралась на плечи другой, разбила осветительный прибор и извлекла проволоку, при помощи которой они смогли немного раздвинуть створки лифта для доступа воздуха. Только спустя почти четверо суток они смогли открыть двери так, что одна из них пролезла наружу. Выбравшись на свободу, женщина позвала на помощь. Обеих экстренно отвезли в больницу. После ряда обследований и анализов стало понятно, что с ними все в порядке и на следующий день пожилые дамы отправились домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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