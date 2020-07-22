22 Июль 2020 2020-07-22T14:27:41+03:00

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В США полицейские атаковали российских журналистов, освещающих протесты в Портленде. Они разбили камеру и ударили сотрудников съёмочной группы Первого канала.

Журналисты снимали репортаж о протестах около здания суда. Местные жители пытались поджечь учреждение.

Журналистку Юлию Ольховскую схватили за голову, сорвали шлем и отобрали телефон, на который Юлия снимала, как полицейские ударили дубинкой по руке оператора Вячеслава Архипова и повалили на землю. Камеру Архипова разбили камеру об асфальт, сообщает РИА Новости.

Из-за слезоточивого газа Ольховской потребовалась помощь местных медиков-волонтёров. На обоих журналистах были бейджи с надписью "Пресса".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/791890" frameborder="0"></iframe> В Портленде продолжаются беспорядки.

ИСТОЧНИК KP.RU