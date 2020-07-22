В США полицейские атаковали российских журналистов
В США полицейские атаковали российских журналистов, освещающих протесты в Портленде. Они разбили камеру и ударили сотрудников съёмочной группы Первого канала.
Журналисты снимали репортаж о протестах около здания суда. Местные жители пытались поджечь учреждение.
Журналистку Юлию Ольховскую схватили за голову, сорвали шлем и отобрали телефон, на который Юлия снимала, как полицейские ударили дубинкой по руке оператора Вячеслава Архипова и повалили на землю. Камеру Архипова разбили камеру об асфальт, сообщает РИА Новости.
Из-за слезоточивого газа Ольховской потребовалась помощь местных медиков-волонтёров. На обоих журналистах были бейджи с надписью "Пресса".
В Портленде продолжаются беспорядки.
ИСТОЧНИК KP.RU