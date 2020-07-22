22 Июль 2020 2020-07-22T14:23:58+03:00

Страну поделят на зоны в зависимости от числа инфицированных

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На Украине продлили карантин по коронавирусу до 31 августа - такое решение приняли в правительстве страны в связи с ростом заболеваемости. По данным на 22 июля зафиксировано 60 995 случаев заражения, из них за минувшие стуки - 829. За все время пандемии погибли больше 1,5 тысячи украинцев от осложнений коронавируса.

Решение о продлении карантина не стало неожиданностью для граждан страны - в июле глава Минздрава Украины Максим Степанов объявил о планах продлить действующие ограничения до конца лета, сообщает Страна.ua.

Территорию страны поделят на зоны. Каждая будет отмечена определенным цветом в зависимости от ситуации с заболеваемостью. Зеленая зона - ситуация благополучная, в красной вводят самые строгие правила. всего зон четыре. Похожая схема действует в странах западной Европы.

Продление карантина означает, что украинцы обязаны будут носить маски, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться антисептиками.

ИСТОЧНИК KP.RU