Умер Алексей Гусев, олимпийский чемпион по хоккею

22 Июль 2020 2020-07-22T14:19:24+03:00

Выступавший за сборную СССР Алексей Гусев умер на 74 году жизни

Изменить размер текста: A A

Олимпийский чемпион по хоккею Алексей Гусев умер в возрасте 73 лет. Он выступал за сборную СССР.

"Да, он скончался", - сообщили в пресс-службе московского ЦСКА.

Гусев являлся победителем зимних Олимпийских игр 1976 года в составе сборной Советского Союза. Он был защитником команды. Кроме олимпиады, он выиграл чемпионаты мира по хоккею в 1973 и 1974 годах. А также являлся серебренным и бронзовым призером мировых первенств. До карьеры в ЦСКА Гусев играл в команде «Звезда» из города Чебаркуля.

«Александр Гусев отличался великолепным катанием, чувством первого паса и прекрасным броском. Он неоднократно входил в список лучших игроков сезона. О дате и месте проведения прощания с Александром Владимировичем будет сообщено позднее", - сказано на сайте армейцев.

Соболезнования родным и близким спортсмена выразила также Федерация хоккея России.

"В памяти всех он навеки останется яркой и талантливой личностью", - сказано в пресс-службы ФХР.

Также в составе советской сборной он принимал участие в Суперсерии между сборными СССР и Канады 1972 года и в Кубке Канады 1976 года, сообщает ТАСС.

Выступая за ЦСКА с 1968 по 1978 год, Гусев стал семикратным чемпионом СССР. Он трижды награжден серебряными медалями соревнований, а также и трижды брал Кубок СССР. В команде армейцев Алексей Гусев провел более трехсот матчей, в которых забил в ворота противников 64 шайбы. По завершении большой карьеры спортсмен шесть лет возглавлял СКА МВО.

ИСТОЧНИК KP.RU