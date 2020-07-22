2020-07-22T18:25:32+03:00
Политика

Новый пистолет-пулемет Калашникова прошел госиспытания

Оружие поступило в серийное производство
Анастасия РЫШКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Новый пулемет Калашникова прошел испытанияНовый пулемет Калашникова прошел испытанияФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Завершились государственные испытания нового пистолета-пулемета Калашникова в рамках опытно-конструкторской работы «Витязь-МО».

Межведомственная комиссия одобрила оружие. В скором времени оно будет запущенно в серийное производство. Изделие военного назначения получило название «9-миллиметровый пистолет-пулемет Калашникова ППК-20».

Создатели при разработке взяли за основу пистолет-пулемет «Витязь-СН». Специалисты отмечают, что в новой модели улучшена эргономика, а также доработаны снаряжения к ней.

При разработке, пистолет-пулемет ППК-20 был оснащен механизмом малошумной стрельбы, а также была повышена его надежность и удобство оружия, сообщает РИА Новости.

Напомним, пистолет-пулемет Калашникова был назван в честь его создателя - Михаила Тимофеевича Калашникова. Оружие было разработано и создано в период ВОВ в 1942 году. Пистолет-пулемет имел полусвободный затвор, отход которого назад замедлялся за счет взаимодействия двух винтовых пар в затворной группе. Первый созданный пистолет-пулемет Калашникова не был принят на массовое производство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Владимирской области медик повторно заболел коронавирусом
Михаил Дегтярев рассказал, какая купюра теперь висит на его холодильнике
Прощание с фигуристкой Екатериной Александровской состоится 23 июля в Москве
Новый пистолет-пулемет Калашникова прошел госиспытания
Михаил Дегтярев рассказал, что готовился к поездке в Хабаровский край по материалам "Комсомолки"
Экономист рассказал, к чему может привести снижение ключевой ставки
Минэкономразвития оценило падение ВВП России в I полугодии
И.о. губернатора Хабаровского края рассказал, почему не вышел к людям, кричавшим «Выходи, Дегтярев!»
США объявили награду до двух миллионов долларов за информацию об украинских хакерах
«Этот год итак был достаточно плохим»: В Сети умоляют археолога закопать "ведьмину бутылку"
Эпидемиолог рассказал, как коронавирус адаптируется к человеку
Ученые доказали, что ультрафиолет убивает коронавирус
Видео перехвата российскими истребителями самолетов-разведчиков НАТО показало Минобороны
На Украине сняли фильм о запорожских казаках-геях
Госдума приняла закон, распространяющий антитабачные запреты на вейпы и кальяны
Журналистка обвинила в домогательствах к школьницам знатока «Что? Где? Когда?»
Мурашко назвал сроки регистрации вакцины от коронавируса
Саперы подорвали подозрительный чемодан на Ильинке в Москве
Голикова заявила, что вакцина от коронавируса появится осенью
Российские истребители перехватили самолеты-разведчики США и Германии
«Он был героем»: собака погибла, защищая хозяйку от роя пчёл
В США школьник умер от коронавируса, после того как тест дал отрицательный результат
Госдума внесла изменения в правила установки генеральных планов поселений
Почти у четверти жителей Москвы и области выявили антитела к коронавирусу
В МИД оценили вероятность вступления России в НАТО
В России приняли закон о «правовых песочницах» для цифровых инноваций
В Москве на Ильинке перекрыли движение из-за "подозрительного предмета"