Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 15 миллионов

22 Июль 2020 2020-07-22T23:24:16+03:00

С начала пандемии из-за COVID-19 умерли 619 тысяч человек

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В среду, 22 июля, число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире, превысило 15 миллионов. Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд), который ведет собственные подсчеты на основе поступающей из разных стран информации, а также сведений федеральных и региональных властей в США.

По данным университета, число инфицированных в мире на данный момент составляет 15 033860 человек. От последствий коронавирусной инфекции с начала пандемии скончались 618994 больных.

На первом месте по числу случаев заболевания – Соединенные Штаты, где коронавирусом заразились 3935211 человек, из них 142595 умерли. За США следует Бразилия, где зафиксировано 2159654 случая заражения и 81487 смертей. На третьем месте Индия с 1193078 инфицированными и 142595 умершими.

Россия занимает четвертое место. С начала вспышки COVID-19, по данным оперативного штаба, в нашей стране зафиксировано 789190 случаев заболевания, скончались 12745 человек. Полностью выздоровели и выписались из больниц 572053 заразившихся.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, какие страны накрыло второй волной коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU