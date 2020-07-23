2020-07-23T01:37:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученые создали «коктейль» из антител против коронавируса

Открытие исследователей поможет более эффективно лечить пациентов с COVID-19
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Ученые из создали смесь из антител, которая может помочь нейтрализовать коронавирусУченые из создали смесь из антител, которая может помочь нейтрализовать коронавирусФото: REUTERS
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Сотрудники Колумбийского университета в Нью-Йорке создали своеобразный «коктейль» из антител переболевших коронавирусом пациентов, который может помочь более эффективно лечить больных COVID-19, сообщает MedicalXpress.

Один из участников исследования Дэвид Хо рассказал, что ученые собрали антитела 40 пациентов, переболевших коронавирусом в тяжелой форме, и у пяти человек с иммунитетом к этой инфекции, и выделили из них девять различных типов антител, способных нейтрализовать вирус. Эксперимент на хомяках подтвердил защитные свойства созданной ими смеси, теперь специалисты планируют опыты на других животных, позже проведут испытания на людях.

Дэвид Хо отметил, что на основе полученного его командой «коктейля» можно будет разработать эффективный препарат для лечения заболевания COVID-19, а также для предотвращения заражения коронавирусом.

Напомним, ранее заведующий лабораторией иммуногенетики Александр Таранин рассказал сайту kp.ru, что российские ученые впервые получили антитела, способные нейтрализовать коронавирус. Из образцов крови трех переболевших COVID-19 пациентов выделили важные белки, которые помогут создать идеальную вакцину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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