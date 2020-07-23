2020-07-23T03:13:35+03:00
Общество

Скончался митрополит Евлогий, почти 30 лет возглавлявший Владимирскую епархию

Находившийся на покое митрополит Евлогий умер на 84-м году жизни, сообщили в РПЦ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Скончался известный архиерей Русской православной церкви митрополит ЕвлогийСкончался известный архиерей Русской православной церкви митрополит ЕвлогийФото: Илья СМИРНОВ
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В среду, 22 июля, на 84-м году жизни умер известный архиерей Русской православной церкви митрополит Евлогий (Юрий Васильевич Смирнов), который почти три десятка лет возглавлял Владимирскую епархию, а в последнее время находился на покое. О смерти архиерея сообщил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва.

«Скончался находившийся на покое митрополит Евлогий (Смирнов). Много понес трудов: наместник Данилова монастыря в годы его открытия, наместник Оптиной (пустыни) также в годы открытия, почти 30 лет архиерей Владимирской епархии», - написал епископ Зеленоградский на своей странице в соцсети.

Он отметил, что митрополит запомнился ему среди судей Высшего Общецерковного суда «особой внимательностью к внутреннему состоянию участников судебных дел».

СПРАВКА «КП»

Митрополит Евлогий, в миру Юрий Васильевич Смирнов родился 13 января 1937 года в Кемерово, он был одним из десяти детей в семье рабочих. В 1959 году закончил Московскую духовную семинарию и вскоре был принят в число братии Троице-Сергиевой лавры. После службы в армии пострижен в монашество с наречением имени Евлогий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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