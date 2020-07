23 Июль 2020 2020-07-23T03:41:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Шведская группа ABBA в 2021 году выпустит пять новых песен. Об этом рассказал ведущий подкаста Reasons To Be Cheerful Джефф Ллойд со ссылкой на участника музыкального коллектива Бьорна Ульвеуса, пишет издание The Independent.

ИСТОЧНИК KP.RU