Генконсул Китая в Хьюстоне: Я не ожидал, что в США с нами так будут обращаться
Американские власти, потребовавшие закрыть генеральное консульством Китая в Хьюстоне (штат Техас), не представили никаких доказательств того, что сотрудники миссии со своей стороны допустили какие-либо нарушения, заявил генконсул КНР в Хьюстоне Цай Вэй.
Комментируя ситуацию в интервью телеканалу NBC, китайский дипломат признался, что требованием Вашингтона закрыть дипмиссию.
«Я не ожидал, что с нами будут обращаться таким образом, поскольку мы прибыли для установления дружеских отношений и взаимопонимания между Китаем и США», - подчеркнул Цай Вэй.
ИСТОЧНИК KP.RU