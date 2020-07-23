Генконсул Китая в Хьюстоне: Я не ожидал, что в США с нами так будут обращаться

23 Июль 2020 2020-07-23T06:56:36+03:00

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Американские власти, потребовавшие закрыть генеральное консульством Китая в Хьюстоне (штат Техас), не представили никаких доказательств того, что сотрудники миссии со своей стороны допустили какие-либо нарушения, заявил генконсул КНР в Хьюстоне Цай Вэй.

Комментируя ситуацию в интервью телеканалу NBC, китайский дипломат признался, что требованием Вашингтона закрыть дипмиссию.

«Я не ожидал, что с нами будут обращаться таким образом, поскольку мы прибыли для установления дружеских отношений и взаимопонимания между Китаем и США», - подчеркнул Цай Вэй.

ИСТОЧНИК KP.RU