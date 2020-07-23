Пандемия коронавируса не помещала Томской области активно развивать сельское хозяйство

23 Июль 2020 2020-07-23T11:13:49+03:00

Сергей Жвачкин считает, что сегодня АПК – «это одна из самых современных, успешных и восприимчивых к инновациям отрасль». Фото: пресс-службы администрации Томской области

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23 июля губернатор Томской области Сергей Жвачкин встретил праздник День поля с жителями поселка Ключи Томского района. Глава региона отметил, что развитие агропромышленного комплекса – это вопрос продовольственной безопасности.

«Успешно решать важнейший вопрос продовольственной безопасности нам не мешает никакой коронавирус, – отметил губернатор. – В этом году наши хозяйства приступили к посевной на 10 дней раньше обычного. На две недели раньше мы начали заготовку кормов. Мы увеличили посевную площадь на 10 тысяч гектаров, и планируем собрать урожай зерновых в 350 тысяч тонн».

Отдельным направлением томского АПК становится органическое земледелие. За 2019 год площадь сертифицированных земель в Томской области увеличилась с 9,9 тысячи гектаров до 14,8 тысячи га. Объем органического производства вырос с 11,8 до 19,6 тысячи тонн. В прошлом году регион экспортировал 15,6 тысячи тонн «органики» на 7,5 миллиона долларов. Это почти четверть от общего объема регионального экспорта продукции АПК, тогда как в 2018 году доля органики в экспорте составляла всего 1,5%.

Губернатор Сергей Жвачкин сегодня отметил, что выдерживать хорошие темпы развития сельского хозяйства томским аграриям помогают два инструмента – это системная государственная поддержка хозяйств и фермеров и интеграция аграрного производства с научно-образовательным комплексом.

Сегодня хозяйства Томской области ведут химическую прополку на 10% посевных площадей, применяют спутниковые навигационные системы, значительно улучшили качество севооборота.

«Фактически мы с вами в Томской области разрушили вековые стереотипы о деревне, в которой мужики ходят в лаптях и с плугом, – резюмировал Сергей Жвачкин. – Сегодня АПК – это одна из самых современных, успешных и восприимчивых к инновациям отрасль.