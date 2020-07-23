2020-07-23T13:23:58+03:00
В мире

Байден назвал Трампа первым "президентом-расистом" в истории США

В ответ на это Трамп заявил, что сделал для темнокожих больше, чем кто-либо еще
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Джо Байден назвал Трампа первым "президентом-расистом" в истории СШАДжо Байден назвал Трампа первым "президентом-расистом" в истории СШАФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Кандидат в президенты США от демократов и главный соперник Дональда Трампа Джо Байден назвал действующего главу государства "первым президентом-расистом" в истории страны.

- То, как он общается с людьми в зависимости от цвета их кожи, их национального происхождения, откуда они родом, абсолютно отвратительно, - заявил Байден в ходе пресс-конференции. Его слова приводит The Washington Post.

По словам Байдена, ни один предыдущий президент такого себе не позволял.

- Ни республиканец, ни демократ. У нас были расисты, и они пытались стать президентами. Он оказался первым, кому это удалось, - добавил Байден.

В ответ на эти обвинения Трамп заявил, что сделал для афроамериканцев намного больше, чем любой другой президент за исключением, разве что, Авраама Линкольна. А представитель избирательного штаба Трампа Катрина Пирсон и вовсе назвала заявление Байдена "оскорблением для интеллекта темнокожих избирателей".

Напомним, гибель афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского в середине мая сильно обострила проблему борьбы с расизмом в США. Инцидент спровоцировал стихийные митинги и выступления по всей стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Последний Boeing 747 австралийской авиакомпании Qantas нарисовал в небе кенгуру во время прощального рейса
Эксперт предупредил о проблемах после запрета кредитования в мобильных приложениях
Глава МВД Украины опубликовал фото угонщика, захватившего полицейского в Полтаве
Федеральные военные пустили в толпу с мэром Портленда слезоточивый газ
У кошек и собак в Италии обнаружили антитела к коронавирусу
Онлайн-торговля увеличила обороты почти в три раза
The Rolling Stones выпустили неизвестную ранее песню
В МВД рассказали о нарушениях со стороны иностранцев, которые застряли в России из-за коронавируса
В Германии 93-летнего охранника концлагеря приговорили по кодексу для несовершеннолетних
Путин назвал отношения России и Китая образцом межгосударственного взаимодействия в современном мире
Мягкий матрас может стать причиной депрессии
ФСБ задержала более 20 террористов ИГ* в Москве, Новосибирске и Красноярском крае
Специалисты кибербезопасности назвали спонсоров пиратства в России
Банки сократили «черные списки» клиентов
Патологоанатомы нашли подтверждение тому, что коронавирус не вызывает миокардит