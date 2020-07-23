Путин назвал отношения России и Китая образцом межгосударственного взаимодействия в современном мире
Президент Владимир Путин отметил высокий уровень российско-китайских отношений.
В четверг, 23 июля состоялся Диалог «Партия «Единая Россия» – Коммунистическая партия Китая». Российский лидер направил китайским представителям приветственную телеграмму, в которой подчеркнул важность сотрудничества стран.
Даже в период пандемии коронавируса и массовой изоляции, это общение не прекратилось. Лидеры стран смогли при помощи дистанционных форм общения решать важные экономические вопросы, координировать силы в борьбе с коронавирусом. Координация совместных усилий - "залог международной стабильности", заявил президент.
- Российско-китайские отношения достигли беспрецедентно высокого уровня и по праву считаются образцом межгосударственного взаимодействия в современном мире,- текст телеграммы приведен на сайте Кремля.
Страны обмениваются опытом в разных сферах - от законотворчества до научной деятельности.
ИСТОЧНИК KP.RU