2020-07-23T14:09:26+03:00
Политика

Путин назвал отношения России и Китая образцом межгосударственного взаимодействия в современном мире

Президент сообщил, что диалог двух стран продолжается и в период пандемии благодаря формам дистанционного общения
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимир ПутинВладимир ПутинФото: REUTERS
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Президент Владимир Путин отметил высокий уровень российско-китайских отношений.

В четверг, 23 июля состоялся Диалог «Партия «Единая Россия» – Коммунистическая партия Китая». Российский лидер направил китайским представителям приветственную телеграмму, в которой подчеркнул важность сотрудничества стран.

Даже в период пандемии коронавируса и массовой изоляции, это общение не прекратилось. Лидеры стран смогли при помощи дистанционных форм общения решать важные экономические вопросы, координировать силы в борьбе с коронавирусом. Координация совместных усилий - "залог международной стабильности", заявил президент.

- Российско-китайские отношения достигли беспрецедентно высокого уровня и по праву считаются образцом межгосударственного взаимодействия в современном мире,- текст телеграммы приведен на сайте Кремля.

Страны обмениваются опытом в разных сферах - от законотворчества до научной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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