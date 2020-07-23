2020-07-23T14:37:14+03:00
Происшествия

Глава МВД Украины опубликовал фото угонщика, захватившего полицейского в Полтаве

Полиция установила личность преступника
Ася КУЗНЕЦОВА
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Захвативший в заложники полицейского Скрипник был судим за мелкую кражу, мошенничество, производство или хранение наркотиков. Фото: Департамент уголовного розыска УкраиныЗахвативший в заложники полицейского Скрипник был судим за мелкую кражу, мошенничество, производство или хранение наркотиков. Фото: Департамент уголовного розыска Украины
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В Украине полиция установила личность преступника, захватившего в заложники полицейского и уехавшего на полицейского машине из Полтавы в сторону Киева. Им оказался судимый ранее житель Полтавы Роман Срипник.

Его фото опубликовал в своём Facebook министр внутренних дел Украины Антон Геращенко. Скрипник был судим за мелкую кражу, мошенничество, производство или хранение наркотиков.

Роман Скрипник угнал автомобиль, а при задержании угрожал гранатой и захватил полицейского в заложники Фото: Facebook

Роман Скрипник угнал автомобиль, а при задержании угрожал гранатой и захватил полицейского в заложникиФото: Facebook

Губернатор Полтавской области заявил, что требование преступника выполнить невозможно и полиция готова к силовому решению вопроса.

Глава МВД Геращенко отметил, что преступник не хотел отбывать положенный ему срок, но теперь наказание, очевидно, будет ещё строже.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что утром 23 июля мужчина, ранее угнавший автомобиль, во время задержания стал угрожать полицейским гранатой, а затем захватил полицейского в заложники. Полковник полиции Виталий Шиян выменял заложника на себя, также полиция позволила Скрипнику уехать на ведомственном автомобиле.

За рулём машины заложник, они едут в сторону Киева, полиция преследует машину. Глава МВД сообщил, что преступнику дали покинуть Полтаву, чтобы снять угрозу с жителей города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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