Зеленский и президент Швейцарии отправились с рабочим визитом в Донбасс

23 Июль 2020 2020-07-23T17:53:02+03:00

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Президенты Украины Владимир Зеленский и его швейцарский коллега Симонетта Соммаруга отправились с рабочим визитом в подконтрольные незалежной районы Донецкой и Луганской областей.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на Офис украинского лидера, главы государств должны встретиться с представителями системы Организации Объединенных Наций на Украине, Международного комитета Красного Креста и миссий СММ ОБСЕ, а также с руководством Донецкой областной государственной администрации. Также они собираются изучить гуманитарную ситуацию в области.

В Луганской области Зеленский и Соммаруга намерены ознакомиться с реализацией программы «Большая стройка» - инициированная украинским лидером национальная программа, направленная на постройку и капитальный ремонт детских садов, школ, больниц, стадионов и дорог до конца 2020 года.

Напомним, 21 июля представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что за последний год было установлено 3 879 нарушений режима прекращения огня с украинской стороны. На следующий день полпред России в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов сообщил, что после почти пяти месяцев «сопротивления» Киев нашел в себе силы согласовать меры по прекращению огня, которые начнут действовать с 27 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU