В Архангельской области появится федеральный Центр арктической медицины

23 Июль 2020 2020-07-23T18:32:44+03:00

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В Стратегию развития Арктической зоны России войдут инициативы, предложенные Архангельской областью. Об этом в четверг, 23 июля во время рабочей встречи договорились врио губернатора региона Александр Цыбульский и глава Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Среди главных проектов, которые будут включены в Стратегию, - развитие городской среды Архангельска и создание федерального Центра арктической медицины. Регион также предлагает поддержать систему преференций для предпринимателей, ведущих бизнес в Арктической зоне страны.

- Мы, как министерство, поддерживаем все инициативы, которые исходят от региона. Максимально помогаем с реализацией, - отметил во время встречи глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов. - Например, что касается создания центра арктической медицины. Это крайне интересное и важное предложение. Однозначно мы на вашей стороне, и мероприятие уже включено в проект Стратегии развития Арктической зоны на период до 2035 года.

Федеральный Центр арктической медицины появится в Архангельске на базе Северного государственного медицинского университета. Сегодня СГМУ – единственный медицинский университет, расположенный в Арктической зоне России. Главная цель нового медицинского центра — увеличение продолжительности жизни населения Арктики и снижение смертности. В университете уже ведутся подобные исследования, наработана научная база, которая поможет продлить жизнь и укрепить здоровье жителям Архангельской области и других регионов Арктики.

Александр Цыбульский и Александр Козлов также обсудили судьбу национального парка «Русская Арктика». В будущем году Россия займет председательствующее место в Арктическом совете. Накануне этого события руководство нацпарка разработало комплексный план развития территории на 2021–2024 годы. Проект включает в себя развитие инфраструктуры, необходимой для роста туристического потока, природоохранную деятельность и продолжение научных и археологических исследований. Сегодня финансирование нацпарка в три раза ниже, чем тот объем средств, который выделяется другим охраняемым природным территориям федерального значения. Чтобы реализовать комплексный план, необходимо больше средств. Александр Козлов заверил, что нацпарк «Русская Арктика» может рассчитывать на поддержку министерства.