МИД РФ сообщил о фактическом выходе Киева из Минских соглашений
Постановление Верховной Рады по местным выборам на Украине можно трактовать как фактический выход из Минских соглашений. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
В четверг, 23 июля, в силу вступило постановление о назначении выборов в местные органы власти Украины на воскресенье, 25 октября, текущего года. Украинцы будут выбирать депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, кроме неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
В пресс-службе МИД Донецкой народной республики в среду сообщили, что Украина отказалась объяснять свою позицию по проведению местных выборов в Донбассе, тем самым заблокировав дальнейшую работу контактной группы.
Захарова также призвала Киев разъяснить принятое постановление.
«Их можно трактовать как фактический выход Украины из "минских соглашений"? Нужны разъяснения … Мы требуем от Украинской стороны четких разъяснений по данному вопросу, призываем наших германских, французских партнеров по "нормандскому формату" и международные структуры дать принципиальную оценку сложившейся ситуации и, собственно, сделать главное - побудить киевские власти к выполнению своих обязательств», - заявила представитель внешнеполитического ведомства России
ИСТОЧНИК KP.RU
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