2020-07-23T18:35:44+03:00
Политика

МИД РФ сообщил о фактическом выходе Киева из Минских соглашений

Захарова прокомментировала постановление Рады о местных выборах на Украине
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Постановление Верховной Рады по местным выборам на Украине можно трактовать как фактический выход из Минских соглашений. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

В четверг, 23 июля, в силу вступило постановление о назначении выборов в местные органы власти Украины на воскресенье, 25 октября, текущего года. Украинцы будут выбирать депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, кроме неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

В пресс-службе МИД Донецкой народной республики в среду сообщили, что Украина отказалась объяснять свою позицию по проведению местных выборов в Донбассе, тем самым заблокировав дальнейшую работу контактной группы.

Захарова также призвала Киев разъяснить принятое постановление.

«Их можно трактовать как фактический выход Украины из "минских соглашений"? Нужны разъяснения … Мы требуем от Украинской стороны четких разъяснений по данному вопросу, призываем наших германских, французских партнеров по "нормандскому формату" и международные структуры дать принципиальную оценку сложившейся ситуации и, собственно, сделать главное - побудить киевские власти к выполнению своих обязательств», - заявила представитель внешнеполитического ведомства России

ИСТОЧНИК KP.RU

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