2020-07-23T19:15:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Мурашко рассказал, когда люди из группы риска получат вакцину от коронавируса

Министр также оценил результаты испытаний российской впрививки
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Мурашко рассказал, когда медики получат вакцину от коронавирусаМурашко рассказал, когда медики получат вакцину от коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о том, что вакцинация от коронавируса может начаться уже в августе. Первыми вакцину получат медики и люди из группы риска.

- Мы планируем, что это все будет развиваться в этом году, и уже в августе будет предложено, мы сейчас смотрим, по каким категориям. Это, конечно, в первую очередь медицинские работники и те, кто сталкивается наиболее часто с заболевшими людьми, - заявил Мурашко в ходе пресс-конференции. Его слова приводит Интерфакс.

Когда начнется массовая вакцинация населения, министр не уточнил.

Он также напомнил, что в скором времени начнется третий этап клинических испытаний российской вакцины. На этом этапе будут привиты по меньше мере 1600 добровольцев: 800 человек на каждую форму выпуска - жидкую и лиофилизированную (сухую).

Мурашко добавил, что вакцина, разработанная институтом имени Гамалеи, показала хороший результат в формировании иммунитета. Однако, насколько он будет стоек, только предстоит выяснить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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