В России предложили ввести новый пенсионный налоговый вычет

24 Июль 2020 2020-07-24T04:31:32+03:00

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В России предложено ввести специальный налоговый вычет, лимит для исчисления которого будет составлять 400 тысяч рублей.

Сообщается, что воспользоваться им смогут граждане, которые решили самостоятельно копить на будущую пенсию. При этом, они получат право ежегодно возвращать до 52 тысяч рублей со своих добровольных взносов. Об этом пишут "Известия".

Также авторы идеи считают, что население страны недостаточно замотивировано в добровольном желании копить денежные средства на будущее.

На данный момент действующий налоговый вычет предоставляется на сумму до 120 тысяч рублей в год (чуть более 15 тысяч в месяц). При этом он состоит из четырех компонентов: медицинский, образовательный, страхование жизни и пенсионное обеспечение. По словам представителей саморегулируемых организаций, данный вычет не подвергался индексации уже порядка десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU