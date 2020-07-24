Мужчина поджег 14-летнюю племянницу за отказ выходить замуж

24 Июль 2020 2020-07-24T06:57:08+03:00

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Житель пакистанской провинции Пенджаб поджег 14-летнюю племянницу.

Причиной такого нечеловеческого поступка стал отказ отца девушки Мухаммеда Юсуфа выдавать ее замуж за двоюродного брата, сына дяди. Об этом сообщает The Mirror. Несколько недель назад папа уже пообещал выдать дочь Садию за своего другого родственника.

Получив отказ, дядя Мухаммед Якуб решил спрятаться в доме брата. дождавшись подходящего момента он облил юную невесту бензином и поджег. Затем он скрылся, оставив племянницу одну полыхать.

Девушке удалось выбраться на улицу и позвать на помощь, однако в скором времени она скончалась из-за полученных ожогов.

Отмечается, что семья 14-летней девочки упорно пыталась скрыть истинную причину ее смерти и объявила, что дочь пострадала в результате взрыва.

Тем не менее местные сотрудники полиции нашли несоответствия в отчетах ее родителей и арестовали дядю Садии, который позже признался в преступлении.

По данным издания, произошедший инцидент можно отнести к случаям так называемых "убийств чести". Такое, как правило, происходит в некоторых частях Южной Азии и на Ближнем Востоке, когда члена семьи убивают его родственники за якобы навлеченный позор на их фамилию. Жертвами таких "обрядов" чаще всего становятся девушки и женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU