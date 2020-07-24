24 Июль 2020 2020-07-24T12:21:41+03:00

Путин – Трампу: в Москве с коронавирусом все очень неплохо Фото: REUTERS

Президент ответил на слова американского лидера о эпидемиологической ситуации в России

Изменить размер текста: A A

Российский президент Владимир Путин ответил на слова главы США Дональда Трампа, который накануне оценил ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции в России.

- В Москве с коронавирусом все очень неплохо, - сообщил Путин, чьи слова цитирует пресс-служба Кремля.

ИСТОЧНИК KP.RU