2020-07-24T12:21:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Путин – Трампу: в Москве с коронавирусом все очень неплохо

Президент ответил на слова американского лидера о эпидемиологической ситуации в России
Ксения АНУФРИЕВА
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Путин – Трампу: в Москве с коронавирусом все очень неплохоПутин – Трампу: в Москве с коронавирусом все очень неплохоФото: REUTERS
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Российский президент Владимир Путин ответил на слова главы США Дональда Трампа, который накануне оценил ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции в России.

- В Москве с коронавирусом все очень неплохо, - сообщил Путин, чьи слова цитирует пресс-служба Кремля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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