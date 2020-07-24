Путин – Трампу: в Москве с коронавирусом все очень неплохо
Президент ответил на слова американского лидера о эпидемиологической ситуации в России
Путин – Трампу: в Москве с коронавирусом все очень неплохоФото: REUTERS
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Российский президент Владимир Путин ответил на слова главы США Дональда Трампа, который накануне оценил ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции в России.
- В Москве с коронавирусом все очень неплохо, - сообщил Путин, чьи слова цитирует пресс-служба Кремля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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