Минздрав предлагает проводить дистанционные медосмотры для водителей

24 Июль 2020 2020-07-24T14:58:17+03:00

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Минздрав предложил ввести дистанционные медосмотры для водителей такси, автобусов и другого транспорта. Специалисты смогут оценивать состояние сотрудников в удаленном формате. Какая техника и каким образом будет для этого использоваться, пока неясно. В ведомстве обещают расписать документ и выдать все рекомендации.

Если инициатива будет принята, то поправки внесут в Трудовой кодекс и закон об «Основах охраны здоровья граждан в РФ.

Комментируя ситуацию в «Деловой России» отметили, что инициатива в целом положительная. Скорее всего, водители будут вынуждены носить различные датчики и демонстрировать их показатели врачу, сообщает Пятый канал.

Дистанционный формат мог бы сделать прохождение медосмотров более комфортным, считает проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

- Сотрудники небольших компаний зачастую не могут организовать медосмотр на собственной территории, так как нет персонала или средств. Отправка сотрудников в спеццентры занимает продолжительное время. А вот дистанционные осмотры позволят сократить расходы средств и времени, - пояснил "Известиям" Сафонов.

ИСТОЧНИК KP.RU