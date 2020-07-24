Сошедший с предвыборной гонки в Белоруссии Валерий Цепкало покинул страну

24 Июль 2020 2020-07-24T15:53:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало покинул страну вместе с двумя детьми.

- Да, прошедшей ночью Валерий Цепкало покинул Беларусь и сейчас находится в Москве. Его супруга Вероника сделает по этому поводу заявление на предвыборном митинге в 13:30,- сообщил ТАСС представитель его предвыборного штаба.

Цепкало планировал баллотироваться в президенты Белоруссии, но не вошел в список из пяти кандидатов, ему отказали в ЦИК. Сам политик в интервью порталу tut.by хвастался друзьями в правоохранительных органах, по их совету он и покинул страну, якобы здесь Цепкало грозил арест.

Выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Зарегистрированы пять кандидатов, из них две женщины. Они сумели собрать необходимые 100 тысяч подписей для регистрации кандидатами и не имели несоответствий. Цепкало как раз отказали из-за того, что после проверки комиссии признали действительными только 75 тысяч подписей.

ИСТОЧНИК KP.RU