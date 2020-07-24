2020-07-24T16:45:37+03:00
Туризм

Названы цены на билеты в Турцию, Великобританию и Танзанию после возобновления авиасообщения

Перелеты в эти страны из России начнутся с 1 августа
Юлия СМИРНОВААнастасия ЗЫРЯНОВА
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Названы цены на билеты в Турцию, Великобританию и ТанзаниюНазваны цены на билеты в Турцию, Великобританию и ТанзаниюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С 1 августа Россия наконец-то возобновляет авиасообщение с тремя странами: Турцией, Танзанией и Великобританий. Путешественники восприняли эту новость как долгожданную и радостную и сразу же ринулись искать билеты.

Что касается цен, то билет туда-обратно из Москвы в Стамбул обойдется туристам от 23 480 рублей. В Лондон можно полететь минимум за 22 910 рублей. А за перелет в Танзанию, на Занзибар придется заплатить 115 тысяч. Но прямых рейсов туда пока нет.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала условие допуска жителей страны за границу. Она напомнила, что по прибытии обратно в Россию всем туристам нужно будет предоставить отрицательный тест на коронавирус. Голикова уточнила, что сделать тест путешественники могут уже в стране.

Кроме этих трех стран российская сторона ведет переговоры еще с 30 государствами по возобновлению авиасообщения.

Татьяна Голикова назвала страны, с которыми Россия будет обмениваться туристами после снятия запрета на международное сообщение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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